El cantante Tommy Portugal se volvió a pronunciar sobre su hija, Mafer Portugal, quien declaró que el artista no la ha firmado legalmente y tampoco la ha apoyado como padre.

En una reciente entrevista, el intérprete de ‘Amor Incomparable’ negó las acusaciones de Mafer y su madre, Mariella Véliz, y aseguró que solo están manchando su reputación.

“Me molesta que siempre estén buscando cómo hacerme quedar mal, diciendo las cosas a medias, no sé quién las está asesorando. No estoy mintiendo, he dicho la verdad. Yo conocí a mi hija a los 13 años, no sabía nada, fue difícil, hicimos unos acuerdos entre nosotros y con el tiempo todo se volvió así”, comentó en el programa de Carlos Orosco.

Además, el cumbiambero explicó que sí la ha ayudado en el ámbito musical, pese a que la joven aseguró que no sintió su respaldo en ese aspecto.

“En mis posibilidades la he apoyado en lo que he podido, más no he podido hacer, porque en la música yo mismo la estoy guerreando hasta ahorita, no me estoy victimizando, es así. Es un tema que me molesta un poco porque me dejan mal siempre, me pongo triste porque no les he hecho nada”, concluyó.





