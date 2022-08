Tommy Portugal y María Fernanda Véliz continúan enfrentados, esto luego que la joven acusara al cantante de ser un padre ausente y de negarse a darle su apellido legalmente, pese a que se enteró de su existencia hace más de cuatro años.

La joven cantante emitió un nuevo comunicado para responder las últimas declaraciones del cumbiambero, y además reveló detalles de los supuestos desaires que sufrió por parte del artista, siendo uno de ellos en Navidad.

“¿Recuerdas cuando me dejaste plantada el día que íbamos a ir a un circo, ya que dijiste que ya no entraba en el carro? O la primera Navidad que íbamos a pasar juntos y no me recogiste, ya que no podías manejar porque estabas indispuesto y me dejaste con el regalo que te preparé en Navidad”, escribió Mafer en sus historias de Instagram.

La integrante de la orquesta Sensación Salsera también se pronunció sobre el compromiso de Tommy Portugal de someterse a una prueba de ADN luego que estalló el escándalo.

“Usé tu apellido en redes pidiéndote permiso en el momento que me lo puse. Lástima que durante estos 8 años no hayas tenido tiempo para arreglar los papeles, pero ahora que el tema ya es público si tendrás disposición el lunes”, cuestionó.

Finalmente, Mafer Véliz respondió a las declaraciones de Tommy Portugal, luego que señalara en el programa de Magaly Medina que estaba siendo mal influenciada por salir a denunciarlo públicamente.

“La decisión de salir a contar mi verdad fue mía, lo hice porque me cansé de estar esperanzada en algo que nunca llegaba y muchas veces intenté arreglarlo en privado”, enfatizó.

(Foto: @maferportugalv)

VIDEO RECOMENDADO:

Alejandra Baigorria saluda a Mario Hart por ser papá otra vez

Alejandra Baigorria saluda a Mario Hart por ser papá otra vez