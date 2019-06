¿Pagará los más de S/20 mil? Susan Ochoa ya recibió carta notarial por incumplimiento de contrato

Susan Ochoa generó polémica con su renuncia a 'El artista del año', por sentirse "humillada" con los comentarios de Gisela Valcárcel. Tras este hecho, el productor del reality, Armando Tafur, mencionó que la cantante deberá pagar una penalidad de más de S/20 mil por incumplimiento de contrato por incumplimiento de contrato.

Al respecto, el representante y esposo de la artista, Edgar Ferrer, comentó a Perú21 que la cantante nacional se viene recuperando.

"Susan está en reposo. Ella está descansando al lado de sus hijos. El hecho de los ensayos era un desgaste físico y ahora está recuperándose. En algún momento saldrá a hablar", indicó el mánager de la ganadora de las dos Gaviotas de Plata de Viña del Mar.

También confirmó que ya recibieron la carta notarial por no cumplir con el contrato en 'El artista de año' y que el tema de la penalidad lo verá un abogado.

"Nos ha llegado el documento, pero no puedo comentar nada más. No me compete decirlo, eso lo tiene que ver un abogado. No puedo decir sí o no (sobre el pago)", precisó Ferrer.

