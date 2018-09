Así fue el sorpresivo reencuentro entre Raúl Romero y Roger del Águila [VIDEO]

¡Nuevamente juntos! Roger del Águila y Raúl Romero tuvieron un divertido reencuentro al aire durante el programa radial de Junior Silva en Radio Capital.

Como se recuerda, los conductores de televisión compartieron set en 'R con Erre' en Panamericana TV y luego 'Habacilar' en América Televisión.

"Él es estupendo y yo se lo he dicho. No es una publicidad para él, Roger sabe el afecto que siento por él. Su lealtad, su profesionalismo durante tantos años conmigo al lado no fue un 'esfuerzo' para él sino algo natural. Él es así", elogió el ex conductor de televisión a su ex compañero.

"Pasamos años muy bonitos, muy graciosos, me divertí mucho, lindos recuerdos, la hemos pasado chévere, recuerdo mucho cuando me dijiste 'Vamos un concierto de los No Sé Quién'", contó.

Raúl Romero bromeó con Roger en varias oportunidades, y recordó que el actor le debe 100 dólares. "Estas cosas son las que más me gustan a mí, sentir la amistad, la familia. Esta onda", dijo notoriamente emocionado.