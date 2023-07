La congresista Sigrid Bazán anunció que pasará a las filas de las casadas y contraerá matrimonio con el empresario Julio Fabrizio Iparraguirre.

En entrevista con Nicolás Lúcar, la parlamentaria de 32 años se animó a mostrar su anillo de compromiso y habló sobre su futuro familiar.

Al ser consultada por su anillo de compromiso, Bazán expresó: “Sí, sí, sí. Yo estoy comprometida y me casaré”.

Luego, incluso, reveló que le gustaría tener hijos.

“Me reproduciré, de repente. Sí, soy muy feliz. ¿Quién sabe? No sé si me reproduciré, pero es una posibilidad. Me gustaría tener hijos. Lo he pensado mucho. No es mi prioridad, porque sé que hay trabajo y muchas cosas que hacer, pero sí es algo que quisiera, si el resto de condiciones lo permite y conversando con mi pareja, quien estaría encantado”, dijo.