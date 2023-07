Sergio George se presentó EN VIVO en el magazine ‘América hoy’ para responder a las acusaciones del cantante peruano Farik Grippa , quien lo señaló de haberle hecho firmar un contrato “abusivo” con la disquera Chim Pum Music.

“Nadie lo detuvo de trabajar. Mi función como productor es que el artista tenga éxito”, empezó diciendo el productor musical.

“Esto no afecta a mi carrera, sino a la salsa. Yo me fui a Perú para exportarla. Le digo a los salseros que no hagan eso porque es un reflejo de todo lo que pasa, mucha gente no va a querer ir a Perú para invertir”, dijo Sergio George.

Ante ello, Ethel Pozo pidió al productor que rescienda el contrato, pero el extranjero se negó. “Desde un principio se le avisó que si tenía que irse debía pagar los gastos que recurrió”, mencionó.

“Esto se hubiera solucionado si Farik se hubiese comunicado conmigo antes de hacer un show de televisión, nunca me llamó, mandó cartas notariales”, agregó.

SOBRE LAS DECLARACIONES DE DANIELA DARCOURT

El productor musical señaló que solo tiene una demanda internacional. “No sé a qué se refiere ella, solo tuve una demanda que mandé a Prince Royce, que fue hace 11 años. Eso se solucionó favorablemente y ahora somos grandes amigos”, aclaró.

Sergio recomendó a los salseros que comienzan a surgir en la música a no prestarse para hacer un show mediático. “Quiero decirle a Farik y a los otros artistas salseros que todo lo que se hace en redes sociales se refleja en internet, cuando una persona quiera saber de ti va a buscarte, pero nadie va a querer trabajar contigo porque nadie quiere problemas”, finalizó

