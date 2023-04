Shirley Arica tiene un canal en YouTube donde creó un segmento llamado “Entragos”. En el último episodio, la modelo realizó una autoentrevista donde confesó todos los problemas que tuvo con su expareja, y padre de su hija, Rodney Pío, así como la relación que tuvo con Reimond Manco y otros aspectos de su vida personal, como el problema con el alcohol en el que cayó.

Arica dijo que su relación con el primo de Juan Manuel Vargas empezó bien, pero luego se tornó complicada: Inició muy bonita, pero se volvió bastante tóxica por parte de él y por parte mía. Me volví súper celosa, él también. Hemos llegado a insultos, humillaciones. Los dos nos engañamos, pero no me arrepientode haberme casado porque me casé enamorada”, acotó.

Además, la modelo confesó que recurrió a la bebida para intentar olvidarse de los problemas que tenía en el momento de su separación: “Yo lloraba casi todos los días, me dediqué a tomar, a salir, a juntarme con gente negativa. Lo único que hacía era tomar de lunes a jueves. Entré en un tema de competencia con él y no me daba cuenta del daño que le estaba causando a la bebé”, reveló Arica.

No obstante, la ‘chica realidad’ admitió que tuvo ‘miles de remembers’ con su expareja, pero dijo que no volvería a estar con él en una relación. Si bien ambos se llevan bien no serían amigos cercanos pero podrían ‘sentarse a tomar un trago’ según las palabras de Shirley.

