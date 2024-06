Se acercan nuevos aires. Andrea Cordero se muestra feliz y orgullosa por el inicio de una nueva etapa en su vida tras el sorpresivo anuncio sobre fin de su matrimonio con el futbolista peruano Renato Tapia.

El pronunciamiento de la exesposa del jugador de fútbol llega en un momento familiar complicado, luego de que el deportista anunciara que ambos se distanciaron sentimentalmente desde “hace un tiempo” y que solo se preocupará por el bienestar y el crecimiento de su menor hija.

La bloguera compartió con sus seguidores un reflexivo mensaje donde destacó los desafíos y aprendizajes que ha enfrentado a lo largo de los años junto a Tapia, y subrayó tanto los momentos de dolor como de crecimiento personal.

“Han sido años de amor, aprendizaje, paciencia y dolor... pero hoy, más que nunca, estoy convencida de que tarde o temprano, lo que sea por lo que estés luchando se hará realidad”, escribió Cordero.

“Estas últimas semanas he estado sintiendo que me estoy acercando cada vez más a mis metas, nunca olvidando de dónde vengo (Perú) y hacia dónde voy. Siempre actúo desde quien soy como persona, con una sonrisa y mucha luz, sin importar lo oscuro que pueda parecer el día”, añadió.

Todo indicaría que la expareja de Renato Tapia habría obtenido la ciudadanía en el país europeo. Con el mensaje propalado, expresó su felicidad y gratitud con todo aquel que formó parte de su proceso, aunque sin nombrar a alguien en particular, menos al futbolista.

“Agradezco a Dios todopoderoso por nunca olvidarme, mostrándome que Él siempre está ahí a través del amor de todas las personas que siempre están ahí para mí desinteresadamente. Este país, lleno de oportunidades y retos, ahora tiene un lugar importante en mi corazón”, concluyó.

En su mensaje, Cordero también mencionó el importante papel que ha jugado su fe y el amor incondicional de quienes la rodean.





Renato Tapia tiene un hijo extramatrimonial

Magaly Medina reveló en su programa una noticia que remeció la farándula y el fútbol peruano. Renato Tapia, conocido como ‘El capitán del futuro’ de la selección peruana, se niega a reconocer a su hijo de seis años, a quien aún no lo ha firmado.

La popular ‘Urraca’ no dudó en comenzar su programa recalcando que no es un ‘ampay’, sino una denuncia, pues la “la historia es algo que miles de mujeres la sufren”, aclaró Medina.

Por ello, la presentadora volvió a enfatizar que “un personaje muy querido por el público peruano ha sido denunciado por su pareja”, pues “ha callado más de 6 años, la convencieron de que no debía hablar”, mencionó.

Daniela Castro, madre del hijo no reconocido del futbolista peruano, reveló que tuvo una relación con Renato Tapia cuando eran adolescentes, por lo que crecieron siendo muy buenos amigos.

Cuando ‘El capitán del futuro’ comenzó a forjar su carrera en el exterior, se alejaron, pero aún mantenían buena comunicación. Incluso, cuando el futbolista ya estaba casado, se volvieron a encontrar y tuvieron un ‘affaire’, producto de lo cual terminó embarazada.

Cuando Castro se contactó con el futbolista para comunicarle que estaba embarazada, Tapia se desentendió en un principio. “Me dijo que lo sentía mucho, que me quería mucho, pero que no iba a estar presente”, señaló la joven.

“Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo, me duele por mi hijo porque se están burlando de él. Me daba vergüenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta de que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé”, dijo.

