¡Quiere disfrutar su soltería! Después de su ruptura sentimental con Pedro Moral, con quien estuvo a punto de tener una boda de ensueño en mayo de este año, Sheyla Rojas decidió tomarse un relajo en el amor y solo buscó salidas momentáneas: tal como se difundió en redes sociales con el libanés Fidelio Cavalli.

Pese a las críticas de sus seguidores por despreocuparse aparentemente de su hijo, la ‘exguerrera’ salió al extranjero en varias oportunidades y aclaró que tenía derecho divertirse.

En su última declaración, la ‘rubia’ dejó en claro que, por ahora, no busca un romance, ya que está bien como soltera.

“No busco una relación, no busco una pareja, estoy disfrutando esta etapa de mi vida. Hace tiempo que no disfrutaba mucho de mi soltería como lo hago ahora. El hecho de poder conocerme y sacar de cada experiencia algo bueno”, aseguró para las cámaras de ‘América espectáculos’.

Asimismo, Sheyla Rojas agregó que no quiere apresurarse en casarse. “No me apresuro en tener una relación o no me apresuro en casarme. Sé que bromeo con eso, pero el hombre que me enamore o con quien decida compartir mi vida debe ser alguien alineado con las cosas que quiero para mi y mi familia”, mencionó.

“Si llega pues llegará y me enamorará, pero no es algo que busco, igual estoy con el corazón abierto siempre”, añadió.

Sheyla Rojas recordó el fin de su relación con Pedro Moral con inesperado comentario.

La animadora también dijo no hacerse problemas con las especulaciones que se hacen constantemente sobre su vida amorosa. “Pueden decir muchas cosas con el tema de parejas, yo ya me río”, manifestó.