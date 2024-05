Inspirador. Un adulto mayor, identificado Alberto Onofre, se volvió viral en las redes sociales luego de contar que decidió retomar sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tras 40 años.

El hombre fue entrevistado por el youtuber Henry Spencer, quien estaba realizando un video en la puerta 3 de la UNMSM, y explicó que la pandemia abrió una oportunidad para reactualizarse y retomar sus estudios universitarios.

“Soy alumno. He vuelto luego de 40 años a estudiar. A raíz de la pandemia hubo cambios. No estaba en mi plan de vida, ya estaba descartado. Yo he sido alumno. Fui alumno (de San Marcos) comenzando los (años) 80, pero ahora lo retomé después de la pandemia porque se abrió una oportunidad”, contó.

Además, el hombre explicó que actualmente se encuentra en los últimos semestres de la carrera y se siente feliz de volver a pisar las instalaciones de la Decana de América.

“Comencé prácticamente de nuevo (desde el primer ciclo) y en el camino he ido convalidando. Ahorita ya estoy en el cuarto año de la carrera. Es extraordinario (regresar a San Marcos) y fascinante lo que he vuelto a descubrir”, concluyó.

El video se volvió viral en redes sociales y miles de usuarios escribieron mensajes de apoyo hacia Alberto, a quien calificaron como un ejemplo a seguir.

“Admirable del señor mayor por retomar sus estudios”, “El señor mayor es bastante inspirador”, “El señor sí es un intelectual”, “Para la universidad no hay edad”, “La edad no debe ser limitante”, fueron algunos de los comentarios.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.