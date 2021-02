Sheyla Rojas viajó a México hace unas semanas y se conoció de sus salidas con Anderson Santamaría, real motivo por el que la modelo habría viajado a Guadalajara. Sin embargo, este no habría quedado tan contento con su visita.

Según el programa “Magaly TV: La Firme”, la modelo fue a México al ser invitada por el futbolista, pero ella decidió abrir su camino al llegar con su amiga, hecho que no le gustó a Santamaría y por el que decidió llamar a la madre de la expresentadora.

“Llamó mi mamá y me hizo el chongo de la vida, porque me dijo: ‘tú no tienes palabras, tú me prometiste’. Le dijo: ’señora, usted sabe que yo le dije a usted que me voy a ocupar de ella, pero ella se quiere quedar y acá en Guadalajara es peligroso’, la asustó a mi mamá”, contó la ex chica reality.

Sheyla Rojas cuenta que Anderson Santamaría llamó a su mamá

“La asustó a mi mamá con que habían matado a dos amigos suyos. ‘Por favor usted hable con ella’”, relató sobre el pedido del futbolista, quien quería que Rojas vuelva a Perú y, según la modelo, se molestaba por si ella conocía personas en México.

A lo que Medina cuestionó la llamada de Santamaría a la madre de Rojas, pues la modelo es una adulta. “No que ella es una mujer hecha y derecha, que vive sola , que no tiene porque pedirle permiso a la mamá para a viajar”, cuestionó.

