El productor Sergio George le respondió directamente -y con dureza- a la cantante Daniela Darcourt, luego que declarara que él es una persona que se burla de los sueños de los artistas.

Estas declaraciones de Darcourt se dieron cuando salió en defensa del también cantante Farik Grippa, quien denunció que firmó con Sergio George un contrato abusivo.

“Yo al inicio dije que sí trabajaría (con Segio George), pero hoy por hoy, teniendo una experiencia pasada, yo me atrevería a decir que no trabajaría con ninguna persona que se burle de los sueños”, dijo la cantante a América Hoy.

En respuesta, el productor musical, a través de una transmisión en vivo, afirmó que salsera estaría buscando pantalla y le recomendó que se dedique a la música.

“Me da mucha lástima que el artista que es muy talentoso se ve obligado a meterse en chismes para que salgan en televisión para que hablen de ellos. Es un círculo vicioso. Todo comienza con el artista que tiene que hacer música, olvídate de los chismes y enfócate en tu música”, señaló.

Además, aseguró que no estafó a Farik Grippa y que se firmó un contrato 50/50, que es muy común.

“¿Incumplimiento de un contrato? Si tú no sacaste música, saca música entonces dime que no se cumplió. En todo caso una cosa, yo he firmado contrato 50/50, ¡yo!”, finalizó.





