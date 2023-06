Daniela Darcourt no se quedó callada. La salsera le respondió a Gisela Valcárcel, quien mostró su desacuerdo con lo que dijo la cantante sobre los presuntos contratos abusivos del productor musical Sergio George.

Como se recuerda, la intérprete de ‘Probablemente’ salió en ‘América Hoy’ y recomendó a los artistas nacionales a no “vender sus sueños” y menos a alguien (refiriéndose a Sergio) que se burla de estos. Al respecto, Gisela Valcárcel llamó luego al programa para descalificar los comentarios de Daniela y expresar su desacuerdo.

Ante esto, Samuel Suárez, creador del portal ‘Instarándula’, defendió a la cantante y arremetió contra la popular ‘señito’ señalando que, antes de hablar, debía informarse. Esto causó el agradecimiento de la salsera, quien le envió un peculiar mensaje por Instagram.

“Gracias, amigo querido, por tu sensatez y tus comentarios tan acercados a las mil situaciones que viví en aquellos años. Definitivamente la gente comenta y desmerece porque no tienen ni la mínima idea de lo que se siente ver tus sueños destruidos”, es lo que se lee en el pantallazo que Samuel publicó.

Daniela advirtió también que esas desilusiones pueden afectar la salud mental y física, así como reiteró a sus colegas a ser precavidos con los contratos y acuerdos que suscriben en la industria musical.

¿Qué paso con Sergio George?

Farik Grippa acusó, ante las cámaras de Magaly, al productor y a Gil Shavit de haberle hecho firmar un contrato que habría perjudicado a su carrera. En esa oportunidad, señaló que se sintió decepcionado y que esperaba que la justicia llegara pronto.

Sobre ello, las respuestas por parte de los atacados no se hicieron esperar. Ambos los desmintieron y señalaron que nunca incumplieron el contrato, y que fue Farik quien decidió irse: “Decidió irse y no sacar la música que ya se había grabado, Queremos dejar claro que el señor Grippa no está prohibido de hacer presentaciones”, declararon.

No obstante, Daniela Darcourt aseguró, por otro lado, que el productor Sergio George tendría un historial con problemas similares internacionalmente.





