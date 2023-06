Sergio George salió al frente ante las graves acusaciones del cantante peruano Farid Grippa, quien lo acusa de convencerlo para firmar un “contrato abusivo” con la falsa promesa de internacionalizar su carrera musical.

Ante la denuncia, el programa ‘América Hoy’ se comunicó con el productor musical, quien negó un incumplimiento de contrato y aseguró que sí trabajó en su música, pero que esta finalmente no se estrenó por decisión del cantante.

“Nunca sacó música y quiso irse (¿Por qué no salió su canción?) Hay que preguntarle a él, perdí mi tiempo en el estudio en música que no iba a salir. Mi tiempo cuesta”, dijo en conversación con el reportero de América Hoy.

Al ser consultado sobre los motivos que habrían obligado a Farid Grippa a salir a denunciarlo públicamente, el exproductor de Yahaira Plasencia dejó entrever a que sería para ganar popularidad.

“Buscando publicidad de pronto, nunca sacó música y estaba hecha la canción para lanzarse. Disparates, no me presto para eso”, arremetió.

¿Qué denunció Farid Grippa?

Farik Grippa visitó el set de ‘Magaly TV La Firme’ para denunciar que Sergio George y Gil Shavit, manager de Micheille Soifer y dueño de la disquera Chim Pum Music, le hicieron firmar un contrato que prometía su internacionalización. Sin embargo, esto nunca sucedió, lo que lo obligó a iniciar una batalla legal para ponerle fin a esta alianza.

“Estoy tratando de apelar de la mejor manera, en buena onda. Yo solo quiero que me dejen tranquilo. Deseo seguir persiguiendo mis sueños, trabajar y avanzar. Deberían desvincularme totalmente. Yo no busco problemas con nadie. Mi familia no está bien, mi esposa tampoco”, aseveró.