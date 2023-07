El escándalo de Anuel AA, quien acaba de ser denunciado por agredir físicamente a Yailín, ha salpicado en nuestro país a nada menos que Andrea San Martín, y es que muchos usuarios no tardaron en recordar que le exchica reality se ha declarado su mayor admiradora.

Samuel Suárez de ‘Instarándula’ compartió el ácido comentario que hizo una de sus ratujas quien pidió que la ojiverde se pronuncie sobre esta polémica que pone en el ojo de la tormenta a su ídolo.

“¿Ahora qué dirá la San Martín que es devota de ese tipo medio delincuente?”, cuestionó el internauta provocando la respuesta irónica del periodista de espectáculos, quien fiel a su estilo, recordó que la exchica reality se hizo hasta tres tatuajes en honor a Anuel AA.

“¿Le buscamos un buen canje para que se borre esos tatuajes de su ídolo pegalón? No creo que desee tener en su cuerpo el sello de este tipo que ha sido denunciado con pruebas de agresión a una mujer. Ya sería el colmo que Andrea lo quiera defender… digo no más”, señaló.

¿Qué respondió Andrea San Martín?

Lejos de rechazar cualquier tipo de violencia, la influencer dejó en claro que su admiración por Anuel AA continúa y dijo que no podría opinar al respecto ya que como cualquier admiradora solo conoce al cantante por su trayectoria artística.

“Independientemente que me guste Anuel, si hace algo que está mal, no hay materia de discusión... está mal y punto. Sin embargo, no opino porque no me consta y no me gusta dejarme guiar por los dimes y diretes. Solo les pido que no insulten. Se quejan de los maltratos, pero maltratan. No tiene lógica alguna. Respeten las opiniones de los demás y dejen de catalogar a las personas sin conocerlas. Créanme, es doloroso y la historia real nunca la sabrán”, detalló.