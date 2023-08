Tal como se había anunciado, Samahara Lobatón se presentó este lunes en ‘Magaly TV: La Firme’ para denunciar públicamente a Youna por agredirla psicológicamente y lo acusa de no cumplir con sus responsabilidades como padre.

La hija de Melissa Klug contó que los episodios de violencia empezaron cuando le confesó al barbero que no lo amaba y que ya no podía continuar viviendo junto a él en Estados Unidos. “Me decía de la A hasta la Z. He tenido que soportar sus maltratos psicológicos”, lamentó la exchica reality.

Samahara Lobatón también aseguró que Youna se niega a contestarle las llamadas a su hija, y que luego de su ‘ampay’ con Bryan Torres, su expareja se niega a cubrir el 50% de las necesidades de su pequeña.

La influencer también lamentó que esté impedida de iniciar acciones legales contra Youna para que le pase una manutención a su hija debido a que el barbero cruzó la frontera de Estados Unidos de forma ilegal.

“Yo siempre he sido el soporte económico de mi casa. Él no quiere pagarle un seguro a mi hija, no quiere pagar la casa, y me dijo que como ahora ‘tengo nuevo marido’, que ahora él mantenga mi casa”, cuestionó.