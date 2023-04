Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al confesar por primera vez que mudarse a Estados Unidos no era uno de sus mayores sueños, sin embargo, terminó migrando al país norteamericano solo por su hija.

La hija de Melissa Klug abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram y un usuario la puso en aprietos al preguntarle cuál fue el principal motivo por el que decidió abandonar el Perú.

“¿Por qué te mudaste a Estados Unidos?”, fue la pregunta del internauta que provocó que la exchica reality se sincere y responda por primera vez la razón por la que se fue del Perú.

“La vida que quiero para mi hija, me costó dejar la vida que quería para mí”; fue la respuesta que Samahara Lobatón acompañó con un emoji de carita triste.

De esta manera, la novia de Youna dejó claro que viajar a ‘La tierra del Tío Sam’ no fue su meta, y que lo hizo únicamente para darle un mejor futuro a su engreída.

(Foto: @sam_lobaton_klug)

En otra de sus historias de Instagram, la hija de la ‘Blanca de Chucuito’ se mostró orgullosa con la adaptación de su hija en un colegio estadounidense, y aseguró que el idioma no representó ningún problema porque desde que nació solo veía dibujos animados en inglés.

“Se adaptó súper rápido. El idioma no es un problema para ella. Considero que fue más fácil porque siempre desde bebé le he puesto dibujos o canciones para niños en inglés. Hasta el día de hoy ella no ve dibujos en español casi nunca”, señaló la exintegrante de ‘Combate’.