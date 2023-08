Samahara Lobatón estuvo como invitada en el programa ‘Mande quien mande’ para defender su romance con Bryan Torres, un vínculo que no le habría caído nada bien a su madre Melissa Klug.

La influencer evitó responder las declaraciones de su progenitora y recordó que ya no es menor de edad por lo que puede tomar sus propias decisiones. Asimismo, dejó entrever que prefiere vivir alejada de la casa de la ‘Blanca de Chucuito’ precisamente porque es muy controladora.

“Mis hermanas viven con mi mamá bajo las reglas de ella, claro porque es su casa y son sus reglas. En mi caso no funciona así, es mi casa y son mis reglas. (...) A mi mamá le gusta controlar mucho, eso es lo que la vuelve loca (¿Tu eres rebelde?) No rebelde, yo vivo sola”, sostuvo la exchica reality.

Samahara Lobatón también consideró que los padres deben dejar que sus hijos aprendan de las experiencias así implique equivocarse. “Cuando el pollito vuela, tienen que dejarlo volar”, enfatizó.





¿Qué dijo Mario Hart?

Al escuchar sus declaraciones, Mario Hart aconsejó a la modelo a seguir escuchando a su madre por más que haya decidido independizarse.

“Un consejito de verdad, yo también soy papá y por más que vivas sola, nunca dejes de escuchar a tu mamá. Por más que no vivas en su casa y no estés bajo sus reglas, no la dejes de escuchar”, comentó el coconductor de MQM.