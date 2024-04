Su madre sintonizaba la AM, o amplitud modulada, una señal paralela a la FM. Sonaban boleros, la voz de don Juan Ramírez Lazo y su frase “nos preocupa...”, la opinión del padre Salomón Bolo Hidalgo, Radio Moderna Papá y, a la media mañana, ya en la FM, la frecuencia de Radio Programas del Perú (RPP) en la voz de Dennis Vargas Marín. En algún lugar de la casa, el pequeño Carlos jugaba y, a la vez, grababa mentalmente aquellas voces sin imaginar que la suya también saldría de aquel aparato llamado radio.

Hoy Carlos Galdós es una marca registrada de la televisión, la radio, los espectáculos en vivo e incluso las redes sociales. A las 6 de la mañana empieza su día al frente del micrófono de Rock N’Shok por radio Oxígeno. Cuatro horas después, cambia de cabina y pasa al magacín Encendidos, vía RPP, adonde se ha incorporado recientemente; programa que va hasta la 1 p.m. a través de la radio, por televisión en el canal 10 de Movistar y vía la APP Audioplayer.

Esta entrevista se hizo desde la plataforma de televisión de Perú21. En un intento de presentación, le dije: “Con ustedes Carlos Galdós, que no necesita presentación, porque todos lo conocen”. Respondió con un saludo, que lo interrumpió con una risa socarrona que parecía burlarse de eso que llaman el absurdo y, a continuación, soltó un “gracias”, como resignado. “Es bien ambicioso eso de que todos me conocen”, remató.

Pero sales a la calle y es altamente probable que la mayoría te reconozca.

Trabajo en medios de comunicación desde hace casi 30 años. Y mi sensación respecto a la calle es como si fuera mi barrio. “Habla”, me dicen y siempre me tiran una chapa… Y las nuevas generaciones me reconocen gracias a sus papás.

Tienes un espíritu adolescente.

Este año cumplo 50 años. Hay que llegar como Iggy Pop (risas)…

Si bien antes ya lo has hecho a tu modo, ahora en RPP te toca hablar de temas ‘serios’ (políticos y sociales), de coyuntura.

El espacio en RPP es de variedades: medicina, actualidad, la vida… Me gusta mucho el programa porque me permite abrir una ventana de comunicación mucho más amplia en cuanto a la audiencia. RPP le habla a todo el país.

En tiempos de podcast y redes sociales, ¿qué alcance tiene la radio?

Es superpotente. La porción de audiencia que tiene RPP es brutal. Pero más allá del alcance, que es importante y supera por millas de distancia a cualquier podcast, lo importante y el gran valor es la credibilidad. En estos tiempos es tan fácil fabricar una noticia falsa. Yo veo alegremente a muchas personas que, seguramente con muy buen ánimo y disposición, transmiten desde alguna red social algo que se enteraron por ahí y se cree que hay una noticia…, pero luego te das cuenta de que no tiene ningún soporte, es un fake news. Eso es imposible que ocurra en un medio serio… Además, estoy en ese momento de la vida en que me pregunto para qué lo hago, no pasa por el dinero. Soy un comunicador con dotes de comediante, uso la comedia como vehículo, y lo hago porque yo quiero que la gente sea mejor.

Precisamente, hace un tiempo te veo haciendo videos en las redes casi en modo coach.

Si me has querido halagar, te odio (risas)… No sé, deben ser los 50 años… Tiene que ver con la conciencia. Yo converso con mis tiempos, con mis ritmos, con mis emociones; y claro, la conversación cambió: ahora hablamos de salud y antes de cómo durar más en la juerga.

Carlos Galdós ahora también está en RPP. (Foto: Javier Zapata).

¿Volverías a hacer un programa como La noche es mía?

En lo absoluto. Eso hoy no corresponde. Yo he hecho una deconstrucción pura y dura, pero no porque considere que lo anterior fue terrible. Y qué bueno que salgan todos estos movimientos que dicen: “Un momentito, señores, hay que deconstruirse, porque eso no corresponde”. Pero no vivo arrepentido.

Y también estás con los shows en vivo, y ahora con Socorro vivo con un adolescente.

Yo llevo al escenario y al micrófono lo que me moviliza. Y la adolescencia de mi hija mayor es algo que me reta y mucho.

¿Por qué?

Me reta primero como padre, porque necesito entender… Estamos malacostumbrados a creer que nuestros hijos son de nuestra propiedad. Y de hecho la paternidad es algo de alto impacto porque es una carencia: yo papá, no registro. Conocí a mi papá 15 días antes de que muera.

¿Hubieses querido conocerlo más?

Así como se registraron los hechos, han sido perfectos. La forma cómo me paro en el mundo tiene que ver mucho con esa ausencia. Y me gusta cómo abordo la vida.

Deduzco que sientes que, cerca a los 20, vas ‘perdiendo’ a tu hija.

En realidad desde los 12, 13 años los chicos ya están en modo satélite: se van al espacio y bajan solo por comida, plata, ropa… (ríe). Somos de una generación de hijos con padres ultrautoritarios y como no hemos querido copiar ese modelo, nos está pasando que ahora somos padres que les tenemos miedo a nuestros hijos, padres que les consultamos todo.

¿Te sientes mayor?

Soy mayor. Pero todavía tengo esta cosa ‘subte’ dentro, tengo esa rebeldía, esa rabia, esa cosa que me jode, no estoy cómodo. Ahí sale mi adolescente que pateaba postes en 1988. Eso también soy. La rabia bien puesta en el mundo, me hace hacer.

Carlos Galdós ahora también está en RPP. (Foto: Javier Zapata).

AUTOFICHA:

-“Soy Carlos Enrique Galdós Irribarren. Tengo 49 años, 10 de septiembre de 1974, virgo (ríe), pero mi vida no está regida por el horóscopo. Conocí a mi papá 15 días antes de que muera. Me llamaron mis hermanos y me dijeron: ‘se está muriendo’. Yo soy el hijo extramatrimonial”.

-“Mis hermanos lo abordaron: ‘tienes que reconocerlo’. Llevo el apellido porque en el tiempo de Velasco, así como hay los edictos matrimoniales, cuando dabas a luz tenías que publicarlo en un medio y si nadie protestaba, te quedabas con el apellido. De ahí inicié una acción”.

-“La acción para ser reconocido la gané judicialmente. Fue a mis treintas. Pero él nunca fue a la prueba, qué loca la resistencia de este hombre. Lo hice por esto que interpretamos como la honra de la mamá, esto tiene que tener un orden, es lo que corresponde. Pero no cambió nada el juego”.





