Samahara Lobatón no se quedó callada y respondió con toda su artillería a Janet Barboza , quien le reprochó por no hablar sobre su tormentosa relación con ‘Youna’ en ‘América Hoy’, pese a que días previos estuvo hablando del tema en otro programa.

“Yo creo que ese tema debemos dejarlo ahí, fue muy manoseado, respeto lo que mi papá dice, pero como le dije por teléfono, ya quiero que esto pare. La mejor manera de que pare es que no sigamos hablando sobre el mismo tema por respeto a mi hija”, dijo.

Las declaraciones de Samahara molestaron a la conductora Janet Barboza, quien deslizó la idea que no declara por falta de un ofrecimiento de dinero. “Mira, Samahara, uno tiene que ser claro y frontal, vienes acá a decirnos una cosa, pero al día siguiente te vemos en otro programa hablando sobre el tema”, sostuvo.

Inmediatamente, la influencer se pronunció: “Yo dije que no iba a hablar de este tema cuando acepté venir en la mañana... Así me pagues 10 millones no voy a hablar de estos temas, sácalos de la cuenta bancaria y transfiéremelo... Ya dije que no voy a hablar del tema. Sean originales primero”.





Samahara Lobatón se molesta con Janet Barboza





“El tema de mi hija yo lo voy a ver entre cuatro paredes (...) Cuando tengan esa previa negociación hablamos, por el momento no“, remarcó la influencer.





