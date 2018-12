Negó estar involucrada en hechos de corrupción. Después de varias semanas, Ruth Karina se pronunció sobre el audio donde se le escucha pedirle una reunión al cuestionado magistrado César Hinostroza .

En una entrevista para Trome, la cantante de tecnocumbia confirmó que se encontró con el ex juez supremo y que lo hizo porque necesitaba 'asesoramiento' en el caso de su pareja, quien está actualmente en prisión.

"Era amigo de mi esposo, cuando él era una autoridad de Iquitos y mi esposo era policía. A mi pareja lo involucraron en un caso de drogas, así que lo llamé en honor a la amistad para que me pueda asesorar. Lo conozco desde los años 90, pero quién iba a pensar que era una persona tan corrupta", manifestó.

La artista confesó que su esposo está en la cárcel porque lo habían involucrado en un tema de drogas. "Vivo una lucha... Le pidieron 10 mil dólares para que salga libre, pero no teníamos dinero", refirió.

Ruth Karina dijo que se encontró con Hinostroza, investigado por ser cabecilla de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto', junto a su abogado y su compadre.

"Me han dicho de todo, que soy una corrupta, que me he acostado con esa persona y que estaba con orden de detención", precisó la cantante. "No soy ninguna corrupta, camino con la frente en alto y no tengo por qué agachar la cabeza ante nadie. Gracias a Dios, mi familia y amigos me conocen y me apoyan, así como mis seguidores", concluyó.