Rosángela Espinoza, integrante de “Esto es Guerra”, visitó el set de “En boca de todas” y se animó a opinar respecto al desenvolvimiento de Jazmín Pinedo en la conducción del reality.

La popular “Rous” manifestó que a la expareja de Gino Assereto le hace falta carisma; sin embargo, consideró que con el tiempo irá ganando “chispa”. “A Jazmín le falta carisma, puede conducir bien, habla muy bien, pero le falta... creo que el tiempo le dará eso. Le falta esa chispa, porque al lado de Gian Piero, quien lleva bien la conducción, siempre le pone la alegría”, dijo la modelo.

Incluso, la popular “Rous” señaló que Michelle Soifer lo podría hacer mucho mejor que la “Chinita”. “Es más, creo que a Michelle (Soifer) se le vería mejor, es más chistosita, hasta le deberían dar la oportunidad porque nunca ha conducido un programa”, comentó.

Ante sus declaraciones, Tula Rodríguez le consultó a Rosángela si es que consideraba que ella podría conducir mejor que Jazmín. “Por supuesto que tengo más carisma que ella (Jazmín) y no lo digo por ‘picona’. Yo nunca he conducido, pero lo puedo hacer, intentar, hay que probar. Si no funciono, entonces me quedo en mi canal de YouTube”, aseguró.

Rosángela Espinoza sobre Jazmín