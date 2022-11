¡Fuerte y claro! Rodrigo González no se calló nada y arremetió contra Ethel Pozo , quien respondió varias preguntas de sus seguidores de Instagram sobre su vida personal, sus compañeras del magazine, su educación, entre otras. El conductor tildó a la hija de Gisela Valcárcel de “antipática” y soporífera”.

Este hecho no pasó desapercibido por el conductor de ‘Amor y Fuego’, quien resaltó que Pozo está en la televisión gracias a que su madre, quien es la dueña de la empresa donde trabaja, y no por su talento.

“La carrera lo hice, el postgrado lo hice, el show lo sé, de la revista sé, de peluquería sé, pero lo que sabemos también es que todo lo quebraste. Ahora, ella se pone frente a la cámara y repite lo que escucha en el focus group de las reuniones de la mami”, señaló ‘Peluchín’ en un inicio durante su programa.

“Tus clases de marketing guárdatelas, ahora te vamos a decir a ti lo que no te dicen en tu focus group porque lo pagas tú y tu mami. El show lo ven por los escándalos que haces, por las peleas que ponen, si tú no fueras la hija de la dueña, nadie te daría trabajo porque eres antipática, eres soporífera, eres cada vez más ‘hipocresela’ que tu propia mamá y se te ve ya desde el Google Earth las intenciones, eso nadie te lo va a decir, acá te hacemos la terapia gratis”, ironizó Rodrigo González.

Ethel Pozo admite que dejaría su trabajo por Julián Alexander

De otro lado, Ethel Pozo sorprendió a sus compañeros de conducción luego que reconociera que sí se mudaría a otro país junto a su esposo, el productor de televisión Julián Alexander, en caso él tuviera alguna oferta laboral tentadora.

Edson Dávila no dudó en preguntar a su compañera de conducción, Pozo, si ella estaría dispuesta a realizar el mismo sacrificio que Shakira.

La conductora de ‘América Hoy’ no lo pensó mucho y afirmó que sí dejaría su trabajo en la televisión, pero intentaría seguir ejerciendo mientras acompaña a su esposo.

“Sí, sí, claro, con maletas y todo, pero obviamente ejerzo allá, hago de influencer, no me voy a quedar en mi casa esperando que solo el hombre triunfe, me voy para allá, pero busco, me ‘recurseo’ para yo seguir ejerciendo mi carrera”, explicó Ethel Pozo. “La que no fue recíproco fue la señora porque se quedó acá y Miguel (Bayona) se fue a Miami”, añadió.

