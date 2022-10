Robotina volvió a encontrarse con su expareja, Robotín , en El gran show . La joven venezolana aclaró el verdadero motivo de su aparición en el programa a pesar de haber negado su participación como refuerzo de Alan Castillo . Sin embargo, también reveló detalles sobre el futuro de su relación sentimental con el cómico .

“Yo no iba a venir por él porque no quería verlo, pero después de lo que pasó hemos seguido trabajando juntos no me iba a privar de venir por él (Robotín)”, aseguró la cómica, Karelys Molina.

Ante ello, Alán Castillo aprovechó para disculparse públicamente. “Me arrepiento de tomar decisiones muy apuradas, cometo errores que después me hacen arrepentirme”.

El cómico intentó darle un abrazo, pero Robotina lo rechazó. “Acepto tus disculpas, pero estoy decepcionado, estoy muy herida. Yo lo amaba y me hizo eso”

Al finalizar, Robotina aclaró que aún tiene cariño a su expareja: “El amor no se acaba de la noche a la mañana”.

