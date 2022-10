Gisela Valcárcel inició su programa con una armadura luego de los ‘ataques’ que recibió por parte de su ‘comadre’ Magaly Medina . En esta oportunidad la ‘Señito’ no lució un peinado excéntrico.

Al parecer, la presentadora de televisión hizo a un lado las críticas que recibió por sus últimos peinados y lució un estilo sobrio.

Incluso, la ‘señito’ también se refirió indirectamente a su enfrentamiento con Magaly Medina y portó un escudo tras presentar algunas portadas periodísticas, al inicio del programa, sobre dicha enemistad.

“A la batalla, se va uno con sus mejores herramientas”, exclamó la conductora al comienzo del reality de baile, lo que sería una indirecta para la ‘Urraca’.

“Hoy no vine con flores, hoy vengo con armadura y yo creo que ustedes (el jurado) se la debieron poner también porque no solo de mí se habló durante la semana, por ahí les han dicho blandengue. Que a mí me digan blandengue normal, porque blandita”, agregó.

¿Qué dijo Magaly Medina a Gisela Valcárcel?

La conductora de Magaly TV, La Firme’ utilizó varios minutos de su programa para responderle a Gisela Valcárcel, quien se dirigió a la ‘Urraca’ en el estreno de ‘El gran show’

En su descargo público, la presentadora de “Magaly TV: La Firme” calificó de hipócrita a su enemiga televisiva.

“Siempre me ha parecido una persona de doble discurso, disforzada, mentirosa y una hipócrita a lo largo del tiempo. Es una mujer mentirosa a morir, como lo ha demostrado en su último programa. En su desesperación por el rating dijo un montón de barbaridades”, expresó Medina muy molesta.

En su discurso, Magaly indicó que Gisela le tiene rencor porque ella se encargó de desenmascarar su “doble moral” ante su público.

“Soy la persona que la ha desenmascarado a lo largo de los años. Ella tendrá muchos años más en la televisión, pero no me merece ningún respeto... Eso de victimizarse no va con ella, no te victimices Gisela porque acá no eres una víctima”, sentenció..

Medina dijo sentirse atacada por ‘La Señito’ a lo largo de los años: “Toda la vida me has atacado. No es que me hayas permitido hablar de ti por 25 años y nunca dijiste nada. Ella no se ensuciaba las manos porque ella a lo largo de los años ha tenido a sus ‘monos con metralleta’ que le han hecho el trabajo sucio, como anteriormente era Carlos Cacho y ahora es Janet Barboza, ‘La Retoquitos’, a quien utiliza para molestarme y responderme”.

“Gisela no ha sido ninguna santa, ella ha tenido una época donde no quería que nadie la toque y que nadie le diga nada. Ella estaba acostumbrada a eso, hasta que yo llegué a la televisión y comencé a decirte todo lo que a ti te molesta y por eso me detestabas”, concluyó.

