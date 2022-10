Ante la ola de críticas que generó la participación de Karelys Molina, conocida como ‘Robotina’, en el programa ‘El Gran Show’, para apoyar a su expareja, el popular ‘Robotín’, la artista salió a explicar a sus fans la razón de su llega al mencionado programa.

“Lástima que todos me criticaran y no verán que quise demostrar mi talento”, aseguró en su cuenta de Instagram. Esto debido a que la propia artista indicó que no aceptaría la propuesta de participar en el programa de Gisela Valcárcel.

“Los quiero sin importar que no estén todos de acuerdo conmigo”, puntualizó Karelys.

¿Lo perdonó?

La joven venezolana aclaró el verdadero motivo de su aparición en el programa a pesar de haber negado su participación como refuerzo de Alan Castillo. Sin embargo, también reveló detalles sobre el futuro de su relación sentimental con el cómico.

“Yo no iba a venir por él porque no quería verlo, pero después de lo que pasó hemos seguido trabajando juntos no me iba a privar de venir por él (Robotín)”, aseguró la cómica, Karelys Molina.

