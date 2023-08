La mastica, pero no la pasa. Robotín , fiel a su estilo, no dudó en marcar su distancia con Dayanita , pese a mostrar una buena relación laboral. El cómico contó que está feliz de dejar de trabajar en el ‘ Circo de las Estrellas ’ con la artista cómica.

El artista anunció la última función de su circo este 22 de agosto y dejó en claro que no soporta trabajar junto a Dayanita y espera no saber nada de ella.

“Ya nunca más veré a Dayana. No me llevo muy bien con ella de verdad. Por trabajo estamos así, pero no. Ahí no más, hijita. Ella también hace sus cositas conmigo”, expresó en el programa ‘Más espectáculos’.

“Hemos congeniado muy bien por trabajo y hoy acaba y espero no verla jamás. No es broma, pero por chamba y profesionalismo estamos ahí. Nos damos la mano, pero nada más”, sentenció Robotín al aclarar que no se trata de ninguna broma.

¿Cuánto está la entrada al ‘Circo de las Estrellas’?

Para cerrar la temporada, el ‘Circo de las Estrellas’ ofrecerá dos últimas funciones hoy en el Mall Plaza Bellavista (Callao) con entradas desde 10 soles. Este show tiene como principales rostros a Robotín, Dayanita y Topito. Las dos citas serán a las 5:30 p.m. y 8:30 p.m., y las entradas puede ser adquiridas en Teleticket .

VIDEO RECOMENDADO