Ricardo Morán sorprendió este viernes al compartir un extenso video en su cuenta de Instagram en el que anunció que iniciará acciones legales contra el Reniec, por no permitirle el poder inscribir a sus hijos y negarles el derecho al nombre y nacionalidad.

“Hola qué tal, buenos días. Hoy en 24 de diciembre de 2021 (...) Estoy haciendo este video porque quiero contarles que hoy es un día muy importante para mí y para mi familia. Como todos ustedes saben, Catalina y Emiliano, mis hijos, nacieron por gestación subrogada con un óvulo donado de una mujer anónima en el vientre de una mujer conocida hace dos años y medio”, contó inicialmente en el clip.

“Y en este tiempo, esto que ocurrió en Estados Unidos, no ha podido ser ordenado en el Perú, debido a que la ley que le permite a cualquier mujer inscribir a sus hijos sin la presencia del padre, no le permite lo mismo a un padre y Catatina y Emiliano (...) han visto vulnerados sus derechos al nombre, a la nacionalidad, a la identidad, a la igualdad y no discriminación, a las garantías judiciales y a su protección judicial”, agregó.

Y continuó: “Hemos peleado dos años y medio. Hemos tratado de hacer todo lo que estaba en nuestras manos, junto a mi abogado para que Reniec nos permita registrarlos (a sus hijos), inscribirlos. Tratamos de hacerlo, nos hicieron observaciones; las solucionamos. Unos meses después nos dijeron que no; hicimos una apelación, que finalmente fue negada”.

Morán explicó que “al agotarse la vía administrativa, el día de hoy es muy importante, porque estoy firmando, -delante de ustedes- la acción de amparo en el Poder Judicial, porque es momento de judicializar el proceso, es momento de ir y decirles que los derechos constitucionales de Emiliano y Catalina están por encima de cualquier ley del Código Civil están siendo vulnerados”.

“Así que hoy, 24 de diciembre, estoy firmando la acción de amparo que será entregada la próxima semana por vía digital”, indicó al tiempo que agradeció a “toda la gente que nos ha apoyado”. “Se nos viene un periodo complicado y esperemos... Yo sé que todo va a salir bien”, dijo.

“Empieza el juicio y este si bien puede sonar terrible, es casi un regalo de Navidad para mí y mis hijos porque significa que vamos a tomar acción para darle sus derechos porque así lo dice la Constitución Peruana. Sé que son fechas muy importante para todos así que quiero que la pasen bien (...) Esperemos que pronto podamos celebrar que Catalina y Emilia son ciudadanos peruanos como lo dice la Constitución”, finalizó.

