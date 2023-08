El exfutbolista Reimond Manco se refirió por primera vez a la mediática relación que sostuvo con Fiorella Alzamora, con quien se casó en julio del 2013 y de quien se separó seis meses después.

En conversación con el periodista deportivo Horacio Zimmermann en el programa de YouTube ‘Cojo y Manco’, el ex ‘Jotita’ calificó como ‘su peor demonio’ a la modelo y contó más detalles de la tormentosa relación que habrían tenido.

“Después viene esta chica Fiorella Alzamora, de todos los demonios con los que yo he estado, este es el peor demonio que ha existido en mi vida, definitivamente”, señaló el expelotero, quien aseguró que ya superó esa etapa de su vida.

En otro momento, Reimond Manco puso en tela de juicio las fuertes denuncias de Fiorella Alzamora, quien en el pasado lo acusó por violencia física.

"Esa relación fue enfermiza, tan enfermiza que después que estuve con mi esposa, ella me seguía llamando. Fue terrible", recordó el exjugador de Alianza Lima.









Cabe señalar que Reimond Manco ha negado varias veces haber golpeado a la modelo, y aseguró que pese a las acusaciones, ella lo seguía buscando para retomar su relación.

“Ella dice que yo le pegaba más de 100 veces. La primera vez que salió a hablar, no pasó ni un mes y me pidió para volver. Luego ella me estuvo llamando y me ha estado escribiendo”, dijo Manco en aquel entonces.