La cantante Nickol Sinchi ha despertado la preocupación de sus fans tras conocerse que tuvo complicaciones en su salud, motivo por el cual estuvo alejada de los escenarios durante los últimos días.

Ante el rumor que la artista había sufrido un derrame cerebral, el manager de la exintegrante de Corazón Serrano salió a aclarar cuál era el diagnóstico y estado de salud de la cantante para ponerle fin a las especulaciones.

Según precisó, tuvo una pequeña complicación neurológica y que ya está recibiendo tratamiento médico. Asimismo, negó que su situación sea de gravedad por lo que ella seguirá cumpliendo sus compromisos en los próximos días.

“Tuvo una pequeña parálisis en el lado izquierdo de su cara, pero no es nada grave que la hospitalice o la saque del circuito en el que ella se encuentra trabajando”, expresó el representante de Nickol Sinchi.

Nickol Sinchi se pronuncia:

La joven artista también emitió un comunicado a través de sus redes sociales para agradecer a su público por las innumerables muestras de preocupación. Asimismo, aclaró cuál es su situación actual tras sufrir una parálisis facial.

“El 15 de agosto en horas de la noche efectivamente me sentí mal de salud, por lo cual me trasladaron a una clínica, pero quiero aclarar que el diagnóstico no es como se viene especulando. Gracias a Dios no he sufrido ningún DERRAME CEREBRAL”, empezó explicando la cantante de cumbia antes de detallar qué la llevó a ser hospitalizada.

“El motivo real por el que fui atendida es porque tuve un fuerte ataque de ansiedad y una leve parálisis facial. Quiero confirmar que al día de hoy estoy bien, estoy estable y ya estoy tratando este tema con ayuda profesional”, agregó la artista antes de anunciar que continuará con su gira por diversos puntos del país.

(Foto: IG @nickol_sinchi31)