Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu terminaron su romance en setiembre del 2022, y desde entonces continúan demostrando que intentan mantener una relación cordial por el bienestar de su hija, aunque esto implique coqueteos de por medio.

La modelo y el ‘Hombre Roca’ sorprendieron a más de uno al hablarse cariñosamente durante una transmisión en vivo en Instagram. El portal ‘Instarándula’ compartió un extracto del LIVE donde la expareja se trata con excesiva amabilidad para sorpresa de sus seguidores.

“Solo me conecté para que veas que no me arrugo, para mandarle saludos a todos tus lovers, tus ‘AndreaLovers’. Y que realmente estoy en la calle, pero estaba comiendo makis”, se le escucha decirle al exchico reality.

La influencer se anima ir más allá e incluso le pide a Sebastián Lizarzaburu que le mande un beso a través de la cámara. “Pero mándame un beso, mándame un beso. Qué rico (los makis) ¡Mándame! ¡Ya sabes por qué quiero que me mandes”, se le oye decir.

En otro momento, Andrea también llama con un apodo cariñoso a Sebastián. “Ráscate porque te estas enronchando. Te estás enronchando, bebé”. Finalmente, Lizazarburu le responde que podría cantarle una canción: “Cuando quieras yo te canto al oído bebé”.

Tras quedar expuestos en las redes sociales, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu negaron una posible reconciliación y aseguraron que el cariño entre ambos se mantendrá.