Luis Guadalupe es un personaje sumamente querido en el ámbito deportivo nacional, y ahora también en el espectáculo nacional gracias a su faceta de presentador de televisión. Hoy se encuentra en boca de todos por el ampay de su pareja difundido en el programa ‘Magaly TV La Firme’, aunque anteriormente ya se había manifestado con relación a la infidelidad, explicando su postura: para él ‘no es justo que termine una relación por ese tipo de cosas’.

Para el ‘Cuto’ a pesar de la infidelidad que cometió Paolo Hurtado contra su esposa Rosa Fuentes, ellos todavía podrían retomar su relación si es que ‘solucionan sus problemas’, de manera que puedan continuar con su matrimonio y seguir junto a sus hijos.

“Tengo una hermosa amistad con él, lo conozco desde 2009, cuando jugamos juntos en el Juan Aurich y a Rosa también, desde que empezaron de novios. Espero que esta pesadilla termine pronto y ellos puedan... Yo no voy a decir que él es inocente. A veces uno no mide el daño que puede causar, no es justo que una relación de tantos años esté pasando por este tipo de cosas ”, mencionó Guadalupe días atrás.

En esa línea, el ex zaguero invitó a la reflexión a su amigo, pero también enfatizó que a veces uno no se percata de las consecuencias de sus acciones. Como se sabe, Guadalupe nunca ha sido ‘ampayado’ en un contexto de ese estilo, a pesar de sus varias relaciones de pareja. ¿Qué hará ahora con su relación?

