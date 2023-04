Mark Vito continúa revolucionando las redes sociales tras presumir un radical cambio físico poco después de su separación de Keiko Fujimori. Tras lucir una nueva imagen, el productor Peter Fajardo no descartó convocarlo a ‘Esto es Guerra’.

“Tú sabes que el formato es un formato que gracias a Dios es muy moldeable y si entra él puedo poner a otra persona en el otro equipo a la par para que compita. Es un personaje muy polémico y muy querido a la vez ¿no?”, señaló el productor de América TV en declaraciones para “Magaly TV: La Firme”.

Ante la gran popularidad que ha obtenido el empresario, Peter Fajardo dijo que tendría que evaluar su personalidad para elegirlo como el nuevo jale de “EEG”.

“(¿Lo ves como un guerrero más?) No me parece tirado de los pelos. Tendría que conversar con él, solamente lo he visto una sola vez. Porque tu sabes que, a aparte de tener físico, es tener personalidad, sé que físicamente sí, pero un poquito más que eso, él está metido en la política porque tú sabes que todo eso influye en el programa”, acotó.

Fabio Agostini adopta a Mark Vito como discípulo

Mark Vito se convirtió en tendencia en los últimos días tras lucir impresionantes músculos. Su nueva imagen hizo que muchos usuarios aseguraran que estaba listo para ser convocado a ‘Esto es Guerra’ y a pedido del público se juntó por primera vez con Fabio Agostini.

El modelo español no solo le creó una nueva cuenta de Instagram al ex de Keiko Fujimori, a quien adoptó como ‘discípulo’, sino que ambos aprovecharon su encuentro para tomarse fotografías juntos alborotando así a sus fans.

“Lo estabais pidiendo a gritos y aquí lo tenéis. Mi nuevo discípulo. Más motivado que nunca y construyendo su mejor versión. Ya podéis seguirlo en su nuevo Instagram. El gran @markvitovillanella”, escribió el chico reality al compartir las instantáneas.