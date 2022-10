Leslie Shaw lanzó una fuerte indirecta a su expareja, Mario Hart , luego de que afirmara que estaba arrepentida de haber tenido una relación con el exchico reality. Esto le causó una profunda indignación al padre del piloto de automovilismo, quien se pronunció en Twitter y arremetió contra la cantante.

Leslie Shaw se encuentra en el Perú promocionando su nuevo tema musical, por lo que ha visitado diferentes programas de televisión. Durante su paso por el magazine ‘D’Mañana’, la popular artista aseguró sentirse profundamente arrepentida de haber estado con todas sus exparejas.

“¿Te arrepientes de haber estado con alguno de tus ex?”, fue la consulta que le hizo el polémico ‘Metiche’. “Verdad. Me arrepiento de todos, de absolutamente todos”, respondió Leslie Shaw.

“(Mario, Coto Hernández y Diego Val) Me han hecho perder mi tiempo. Con (Stefano Alcántara) no perdí el tiempo porque me tatuó gratis. Es que (con los otros) no gané nada”, agregó.

Ante ello, Mario Hart Potestá salió al frente y respondió a Shaw a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, las declaraciones del padre del ex chico reality no perduraron durante mucho tiempo en la red social, pues este decidió borrar su tuit poco después.

¡Qué conchuda! Una vez nos invitó a su concierto de rock. Éramos nosotros, cinco y diez gatos más. Nos dio pena. Le sugerimos hacer música urbana junto a Mario Hart. Hicieron “Tal para cual” y así empezó su despegue. Que canta, canta, pero que perdió el tiempo... ya pues!”, increpó.

Sin embargo, la cantante no dudo en pronunciarse al respecto contra los comentarios de exsuegro: “De tal palo, tal astilla” .

De tal palo tal astilla 🥴🤣 — Leslie Shaw (@ShawMusica) October 8, 2022

¿Mario Hart fue infiel a Leslie Shaw con Olinda Castañeda?

Mario Hart y Leslie Shaw terminaron su relación a finales del 2016, tras conocer que el piloto le fue infiel con Olinda Castañeda. Luego de las especulaciones, las redes sociales se inundaron de comentarios negativos en contra de la modelo. Olinda no soportó más y decidió contar su verdad sobre el encuentro con el piloto.

Según la exchica reality, solo se dio un beso con Mario. “Ahora dices que te mueres y estás sufriendo, pero, cuando intentaste ‘picotear’, te olvidaste por completo. No me hagas quedar como una cualquiera, ponte los pantalones. Sal y cuenta la verdad. Él se lucía como un chico soltero”, afirmó.

