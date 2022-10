Para ella el amor no tiene edad. La cantante peruana Leslie Shaw se presentó en el set del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ en compañía de su nueva pareja ‘El Prefe’, un joven que radica en Estados Unidos. Durante la entrevista señaló que su feliz romance ya cumple un año y seis meses.

La artista reveló que se lleva una diferencia de trece años con su novio, y que pese a ser mayor esto no es impedimento para llevarse bien: “Estoy feliz, realizando todos mis sueños en mi carrera y él me comprende, es divertido, somos artistas los dos, creo que eso influye bastante. Estamos todo el día juntos pero respetamos nuestro espacio de trabajo”, comentó Shaw.

Estas palabras fueron respaldadas por el reguetonero cubano, quien considera que las mascotas que ambos comparten son “hijos”: “Nos entendemos perfecto, tenemos dos hijos que son nuestros perritos”.

Al ser consultado sobre si tiene o no deseos de ser madre, la rubia aseguró que: “Mamá no quiero ser, creo que no podría, es una responsabilidad muy grande, a mí me encanta mi libertad, viajar, no pedirle permiso a nadie. Veo a mis amigos sufriendo, aparte con tantas enfermedades que hay”.

LE PROHÍBEN EL INGRESO A DISCOTECAS

En medio de la entrevista, la conductora Gigi Mitre deslizó que “ni siquiera pueden ir juntos a una discoteca en los Estados Unidos”.

Ante ello, la cantante urbana respondió: “Solo vamos a la fiesta Bresh porque yo soy amiga de los organizadores, pero a las demás no, yo voy sola. Pero hacemos fiesta en la casa, no hay necesidad de salir, vamos a eventos, cocteles... no puede comprar trago pero él no toma, no tomamos tampoco”. Así dejó en claro que no necesita salir para divertirse con el artista cubano.

