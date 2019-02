Policía arrestó a novio de Melissa Loza, Juan Diego Álvarez, en operativo antidrogas [VIDEO]

Melissa Loza está en el ojo de la tormenta. Su novio, Juan Diego Álvarez, fue arrestado por la Policía antidrogas tras una intervención al departamento que comparte con la modelo en la calle Enrique Palacios en Miraflores.

La pareja de la conocida 'chica reality' fue detenido como parte de un operativo de la Dirandro, que lo investiga por presunta venta de drogas.

La exclusiva la tuvo el programa 'Magaly TV: La Firme', donde se aseguró que la unidad de Inteligencia venía siguiendo los pasos a Juan Diego Álvarez y que un fiscal participó de la diligencia.

La madre de Melissa Loza, María Guadalupe Vigil, conversó con Magaly Medina y aseguró que su hija permanecía "casi secuestrada" por este sujeto, a quien acusó de dedicarse a la microcomercialización de marihuana.

Ella aseguró que Juan Diego la había alejado de su hija e insinuó que también le proporcionaba drogas para mantenerla a su lado. "Es una persona cercana a nosotros. Trafica droga, me la tiene enferma (a Melissa Loza), me la tiene secuestrada prácticamente. No veo a mi hija. No la veo desde Año Nuevo, donde tuve la valentía entrar a la casa de ellos que alquilaron en Chimbote, en Tortugas. Entré y fui directamente a la mochila de él y encontré un kilo de marihuana", reveló.