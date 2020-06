Hace más de un mes, el mundo del espectáculo estuvo en vilo tras conocer que el reconocido actor de cine, teatro y televisión, Pold Gastelo fue internado en UCI por padecer COVID-19. Por fortuna, el actor salió bien librado y calificó esta experiencia como “un milagro”.

Pold reapareció en el programa América Hoy para contar este duro reto que le tocó vivir pero sabe que hoy tiene “una segunda oportunidad".

“El cariño y las oraciones me ayudaron muchísimo”, dijo.

“Dios no nos abandona, no hay que perder nunca las esperanzas; pero también es cierto que él es el que decide… (Los médicos y enfermeras) son los ángeles que están en la Tierra luchando para salvar vidas, a ellos mi eterno agradecimiento", agregó.

El actor reconoció que logró superar esta mortal enfermedad, gracias a muchos hechos a los que los calificó como un milagro.

"Antes creía que las casualidades eran absurdas al verlas en las telenovelas. Pero en mi caso pasaron hechos jalados de los pelos antes de mi internamiento que al final me han salvado la vida. He tratado de armar un poco el rompecabezas y lo que ha pasado en mí, sin duda es un milagro, una sucesión de hechos se dieron para evitar que yo me vaya de este mundo", señaló.

También agradeció a todos sus familiares, amigos y seguidores que estuvieron con él mientras permaneció en la Unidad de Cuidado Intensivos.

“Cuando salgo de UCI y paso a piso me encuentro con todo lo que había pasado en las redes. Ver que no solo mis amigos, sino incluso gente que no conozco se preocupó por mí fue muy conmovedor. Estoy muy agradecido y creo que el cariño y las oraciones ayudaron muchísimo”, acotó conmovido.

