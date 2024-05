La ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido la principal herramienta para que la minería ilegal avance en nuestro país. Por ello, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, aseguró que dicho registro, que es parte de la política del Gobierno para la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, debe eliminarse.

“Hay que eliminar el Reinfo”, resaltó a Perú21. “Vamos a presentar nuestro borrador pronto”, aseveró.

Mucho reconoció que la eliminación del Reinfo implicará “chocar con mucha gente” y que también podría “ocasionar conflictos muy grandes”. Sin embargo, señaló que se justifica por el impacto que la minería ilegal, mediante el uso de ese instrumento, viene generando sobre el medioambiente, la salud, la seguridad de la ciudadanía, así como la pérdida de ingresos económicos para el país.

Como se recuerda, tras más de 20 años de iniciado el proceso de formalización minera, actualmente solo 11,000 mineros a nivel nacional lograron su formalización.

COMPARTIDA

Asimismo, Mucho señaló que la ejecución de políticas para enfrentar a la minería ilegal no solo recae en su cartera, sino también en la del Ministerio del Interior (Minter), de ahí que existe una responsabilidad compartida para enfrentar dicha problemática.

“Decir que el Ministerio de Energía y Minas no hace nada, no se condice con la realidad. Nos dicen por qué no solucionamos este problema y en este momento el Mininter está a cargo de la lucha contra la minería ilegal porque hay un comando unificado”, resaltó.

El funcionario resaltó que la minería ilegal ha generado muchas muertes. Recordó que solo en Minera Poderosa, en dos años, se han perdido la vida de 16 colaboradores por los ataques terroristas de los mineros ilegales.

Por otro lado, manifestó que existe una cartera de proyectos mineros comprometidos para este año por US$3,000 millones. “Estamos con la expectativa de que Yanacocha Sulfuros sea anunciado pronto por el presidente de Newmont”,comentó.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis