Pilar Gasca, quien recientemente protagonizó un escándalo en un bar de Miraflores, reapareció en redes sociales para arremeter contra Milena Zárate, a quien acusó de hostigarla durante años.

La modelo utilizó su perfil oficial de Instagram para publicar una serie de historias contando lo que vivió durante el 2019. “Yo empecé mi marca de ropa y resulta que la mujer mandaba durante un año a su hermano (...) a rogar que le den una tienda o módulo ahiiiiii donde estaba la mujer que más odia”, reveló.

La ex de Edwin Sierra aseguró que, luego de que Milena consiguiera estar en la misma galería que ella, se cambió de establecimiento. “Ahora diganme si no es hostigamiento por años!!! que alguien diga lo contrario. Yo siempre seré yo, y siempore para arriba, nunca estancada por ningún ex”, agregó.





Arremete contra la prensa





Por otro lado, Pilar también arremetió contra la prensa y reveló que le han ofrecido dinero para hablar, pero nunca ha aceptado.

“La prensa nunca me apoyará porque siempre he rechazado sentarme en sus programas, aunque me hayan ofrecido mucho dinero, simplemente no me gusta, a ella sí porque necesita la plata y les sirve de títere” , comentó.