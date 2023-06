El reconocido comentarista deportivo Peter Arévalo se encuentra pasando un gran momento de popularidad luego de haber ingresado al programa ‘ El gran chef: Famosos 2 ′. Sin embargo, ‘Mr. Peet’ adelantó en su programa de YouTube parte de la noche de eliminación del reality de cocina que se realizara este lunes 26 de junio.

“No quiero ilusionarlos, muchachos, ya han lanzado un anticipo de lo que va a ser el lunes. Es imposible que yo sobreviva a esas circunstancias (...) Me traicionó la soberbia”, reveló el locutor.

Incluso, en el adelanto de ‘El Gran Chef Famosos’ se puede ver que al comentarista deportivo se le quema la comida durante el reto, esto fue confirmado por el propio Peter Arévalo.

En su transmisión en vivo, Mr. Peet revela que todo iba ‘viento en popa’, pero que descuidó su plato. “Lo prueba y dice . ‘Ya está Mr. Peet’ y entonces yo no le gradué el fuego, me puse a hacer otra cosa (...) ya está, pues, muchachos. A ver, se me quema el primer plato (...) ¿Cómo? ¿Salvo eso?”, agregó.

Finalmente, todo que parece indicar que Peter Arévalo se convertirá en el primer eliminado de la segunda temporada del reality de cocina. “¿Cómo salgo? Tendría que pasar un milagro”, dijo.

