'Peluchín' defiende a Susan Ochoa: "Gisela Valcárcel la estaba dejando como una arrogante" 

Rodrigo González 'Peluchín' arremetió contra Gisela Valcárcel luego que Susan Ochoa decidiera renunciar al reality 'El artista del año' por sentirse 'humillada' por los comentarios de la 'Señito'.

" Sabemos cómo determinados presentadores se expresan, se enredan, se confunden y después no saben cómo salir por palabrear tanto. ¿Por qué se habla de artistas que no quieren que los demás surjan? ¿Por qué se habla de alguien que se cree más que los demás?", dijo el conductor de televisión.

'Peluchín' también señaló que Gisela Valcárcel no tuvo forma de expresarse en televisión por el caso de Susan Ohoa.

"Y Susan con cara de que por qué ejemplificas eso, aunque dices que no te refieres a mí en este momento que estoy yo en el escenario, me estás dejando como una arrogante... Gisela estaba diciendo prácticamente que no sean como Susan. Ella te dijo tres veces déjame hablar, pero como tú tienes el programa a tu mando, terminaste despacharte y la largaste", sostuvo.

Como se recuerda, Susan Ochoa a través de un video en su cuenta de Facebook anunció que dio un paso al costado del programa 'El artistas del año', luego de que sintiera que su trabajo había sido desvalorizado y que la conductora diera a entender que ella se sentía más que otros artistas.



(Video: Válgame Dios)

