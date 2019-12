Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, usó sus redes sociales para denunciar que varias modelos peruanos abusan del uso de Photoshop en sus fotos.

El exconductor de televisión, por intermedio de su cuenta de Instagram, compartió una serie de “evidencias" con las que busca exponer a las 'influencers’ que usan excesivamente el programa de edición de fotografías.

Sheyla Rojas se han convertido en una de sus “víctimas" y González no ha escatimado en criticarla duramente.

Según ‘Peluchín’, la chiclayana, al igual muchas otras modelos nacionales, usa este programa de edición para tener curvas más pronunciadas.

No obstante, el mal uso de Photoshop puede evidenciar imágenes distorsionadas y formas ondulantes.

“Las seguidoras de la Sheyla (Rojas) me han hecho un envío y me dicen: ‘Rodrigo estamos muy preocupadas por ella y su salud: lugar que pisa, lugar en el que se mueven las estructuras’. Yo decía: ‘¿por qué chicas, qué pasa?’ Y me dicen: ‘ahí te hacemos este envío para ver si llamas a algún arquitecto y nos explique cómo es que ocurre esto’”, señaló González en su red social.

Tras estas publicaciones, la conductora de ‘Estás en Todas’ respondió con un suspicaz mensaje: “Si la vida te da curvas... ¡Presúmelas! (Así sea con un poquitiiiiiiito de ayudita)”.

El popular ‘Peluchín’ no se quedó callado y volvió a arremeter contra Sheyla. “Si la vida te da canjes, consíguete un profesional en fotoshop y no seas dura”, precisó.

Finalmente, González explicó, con una foto de la ex chica reality, la forma en la que usan el programa de edición. “Llamen al INDECI ¡Defensa Civil tarea de todos! CONTUNDENTE”, es el texto que acompaña su publicación

Rodrigo González se burla de Sheyla Rojas por exceso de photoshop