Nicola Porcella sigue conquistando México y no deja de acaparar los flashes del medio artístico azteca, que ya se prepara para el próximo mes del orgullo LGBT. En ese sentido, el modelo fue consultado sobre la posibilidad de representar a la comunidad en uno de los eventos más emblemáticos de México: el Gay Pride 2024.

Ante esta propuesta, el actor, que en algún momento declaró ser ‘pansexual’, dijo que estaría dispuesto a aceptar el papel de ‘rey’ de la comunidad gay.

“Yo creo que, si me toca que me coronen, yo feliz. (…) A mí me gustan las mujeres, pero eso no quita que yo me lleve bien con todas las personas, hay que respetar a todas las personas, los gustos de cada”, afirmó el actor.

Además, Nicola Porcella compartió detalles sobre su relación con su hijo y cómo aborda el tema de la diversidad en su vida personal.

“Mi hijo sabe mis preferencias, lo que me gusta. Nosotros los criamos con la idea de que él respete a los demás, que respete y es un mundo en el que hay que comenzar a dar amor”, agregó el actor.





Nicola Porcella y Flavia Laos bailan ‘pegadito’ en discoteca en México





Nicola Porcella hizo un alto a su recargada agenda y disfrutó una noche de fiesta nada menos que junto a Flavia Laos. La influencer se lució bailando reggaetón en una discoteca en México junto al actor, quien ahora reside en tierras aztecas.

El programa ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes candentes de la cantante y el ‘Novio de México’ bailando ‘pegadito’ varias canciones de reggaetón al interior del local nocturno.

Lo que más llamó la atención es que los dos subieron imágenes de su noche de fiesta en sus redes sociales, sin embargo, ninguno se etiquetó, por lo que se desconocía que ambos se habían reencontrado en México.

Nicola Porcella y Flavia Laos se fueron de rumba en tierras aztecas. (Foto: Amor y Fuego)





¿Nicola menosprecia al Perú?





Nicola Porcella encendió la polémica en las redes sociales al ningunear al Perú para señalar que prefiere mil veces ser mexicano, esto debido a las oportunidades que le han dado en el país azteca para desarrollarse profesionalmente.

El exintegrante de ‘La Casa de los Famosos’ fue consultado por la prensa sobre su país de origen y sus preferencias para trabajar entre Perú y México. Él la tenía clara y respondió sin titubear ante los periodistas.

“México. No lo voy a pensar, mi carrera está en México. Si se molestan que se molesten. Si me preguntas, mil veces México. No estoy negando Perú, pero si me preguntas, te voy a decir mil veces que prefiero México, que amo México”, confirmó Nicola.





