Pedro Moral tras denuncia de Sheyla Rojas por chantaje sexual: "Tengo la conciencia tranquila" [VIDEO]

Tras las revelaciones que ofreció en el programa ' El valor de la verdad' el último sábado sobre su relación con Sheyla Rojas, Pedro Moral decidió salir al frente para aclarar algunos puntos sobre las preguntas que respondió en el espacio que conduce Beto Ortiz.

Por ello, Pedro Moral se comunicó con el programa 'Mujeres Al Mando'. Sin embargo, las conductoras del espacio le consultaron por la denuncia interpuesta por Sheyla Rojas en su contra por acoso, chantaje sexual, extorsión y violencia contra la mujer, y el empresario se mostró tranquilo.

"Ese es un tema que se va a arreglar estos días (...) No es algo que me preocupa porque yo tengo la conciencia tranquila (...) Es algo que se va a hablar en su momento entre abogados. Estoy tranquilo porque sé que esa denuncia no va a proceder", indicó inicialmente Pedro Moral.

Asimismo, Pedro Moral aprovechó la oportunidad para ofrecerle disculpas a Sheyla Rojas por haber involucrado a su pequeño hijo, Antoñito, en sus declaraciones en el programa que se emite por Latina, pues según dijo, entendió que "es algo que le ha molestado".

"Quiero pedirle perdón a ella ( Sheyla Rojas) y a Antonio (Pavón el papá del niño) por haber mencionado a Antoñito en el programa ("El valor de la verdad") porque un niño jamás debe ser mencionado en temas tan delicados", precisó.

Finalmente, al ser consultado sobre si se animaba a responder la pregunta número 21 que no quiso contestar en "El valor de la verdad" y que le hubiera permitido llevarse los S/50 mil de premio, Pedro Moral se rehusó.