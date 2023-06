La cantante Jessy Kate, la ‘Potra de la Cumbia’, fue la invitada del programa cómico Jirón del Humor, que se verá mañana (sábado) a las 8:30 p.m. La secuencia donde participó fue ‘La peluquería Jr. Coffiure’ donde se sintió como pez en el agua.

“Me he divertido demasiado. Me he reencontrado con muchos compañeros con los cuales he trabajado y gente muy talentosa. Estoy muy agradecida con la invitación que me hizo el productor Alfredo Gonzalez, me ha hecho sentir como en casa”, señaló la intérprete del tema “Escríbeme”.

Vale indicar que, durante esta secuencia donde participaron ‘La China’ (Chino Risas), ‘La gorda sexy’ y la ‘Yersson’ (Chanchito Jr), quienes fungieron de las estilistas, también estuvieron acompañados de Naamin (Michael Ovalle).

El momento cúspide de este divertido sketch llegó cuando apareció un infiel dentro de la famosa peluquería. El personaje en cuestión era nada menos que “Cachayquino”, quien fue en búsqueda de Jessy Kate, la “Potra de la Cumbia”.

¿Qué pasó en este encuentro? Eso lo verás mañana a las 8:30 p. m. por Latina.





