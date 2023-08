Pamela Franco se pronunció sobre la rectificación de Kurt Villavicencio, quien salió a ofrecer disculpas públicas por señalar que Christian Domínguez le fue infiel pese a no mostrar prueba alguna. Al respecto, la cantante aseguró que no pudo ver el pronunciamiento de ‘Metiche’, aunque dijo que lo tenía que hacer de todas maneras.

La artista aprovechó las cámaras de ‘América Noticias’ para cuestionar la labor periodística del conductor de ‘Préndete’, y le recordó que debería pensar en el impacto que tiene deslizar una supuesta infidelidad del cumbiambero sin tener pruebas.

“La verdad no lo he visto, pero bueno pues, es algo que se tenía que hacer porque no hay que ser ligero, hay que pensar en las consecuencias, en las personas afectadas”, manifestó la cantante.

Pamela Franco se mostró mortificada con las afirmaciones de ‘Metiche’, y le pidió medir sus palabras ya que detrás de cada artista hay niños y toda una familia que se ven afectados por este tipo de noticias.

“Hay que tener cuidado, las personas que están frente a una cámara tienen una responsabilidad, hay personas que los ven y muchas que creen en esta información. (…) Uno como artista, en ese lado se ve afectado, pero bueno tratamos de salir adelante (con Christian), estamos juntos, unidos y con la comunicación que tiene que haber”, precisó.