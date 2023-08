Miguelito ‘Chato’ Barraza se pronunció sobre su nieto, hijo de José María Barraza , cuya paternidad quedó confirmada tras una prueba de ADN. Ante ello, el programa ‘Magaly TV, la firme’ se comunicó con el cómico, quien evidenció su deseo de distanciarse de los problemas familiares de sus hijos.

“Yo veo un niñito, puede ser mi nieto y todo. Ay, mira cómo te hace, cómo te quiere, no jo***, pues, hermano, esas son cojudeces. Yo no soy ‘ayayero’. A las justas he cargado a mis hijos y menos voy a cargar a mi nieto”, dijo el actor.

“Que lo carguen sus padres. Yo ya estoy viejo, al abuelo lo agarran de hue*** y yo no lo soy y nunca lo fui. Fui el mejor y seré siempre el mejor”, indicó.

Como se recuerda, José María Barraza fue acusado de no hacerse cargo de su hijo por Andrea Muñoz, madre del bebé. La joven asegura que el cantante no ha dado la cara y solo la contactó a través de terceros. Según Muñoz, el artista le solicitaba una prueba de ADN para hacerse cargo del menor.

