Luego que Florcita Polo asegurara que la familia de Néstor Villanueva “había muerto” para ella porque no se acuerdan de sus hijos, Don Guillermo, padre del cantante de cumbia, rompió su silencio para defenderse y asegurar que es a ellos a quienes no les permiten tener un vínculo con los menores.

En declaraciones para el programa ‘América Hoy’, Don Guillermo se mostró afectado al señalar que Susy Díaz y Florcita Polo han decidido mantener a los pequeños aislados de su familia paterna.

“A mí me da pena que mis nietos estén andando aislados a nosotros. Yo los he llamado dos veces, me contesta mi nieto Adriano, poco rato, pum, me corta. Acá sentado, he llorado por mis nietos porque son dos criaturas que no saben. Hasta dónde van a llegar las dos señoras”, señaló.

El padre de Néstor Villanueva no dudó en arremeter contra la exvedette y aseguró que no solo manipula a su hija sino también a sus nietos.

“Por favor, suelten ese corazón duro, de piedra que tienen... Un día mi nieto en la noche me llamó ‘abuelito, cómo estás, voy a hablar con mi papá para ir a Chancay porque mi mamá no nos deja. Mi abuela no nos deja, dice que son cuco’. Ella (Susy Díaz) debe unir a la familia. No sé qué problema tendrán”, puntualizó.

“La chica la Flor es muy buena, para qué, no puedo hablar mal de ella. Muy buena, noble, tranquila, humilde, dama, pero acá el tema es la madre. Lo que dice la madre, hace. Quizás pues, la manipula la mamá. Llorando me dijo a mí así, ya bueno, con todo eso le perdonamos”, agregó.

