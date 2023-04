No le interesa. A Sebastián Lizarzaburu, no le gustó que le mencionaran el ‘ampay’ de Elías Montalvo y de su expareja y madre de su hija, Andrea San Martín. El exchico reality estalló durante una transmisión en vivo luego de que le consultaran opinión sobre las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’.

Ante ello, el popular ‘Hombre roca’ explicó que no le interesa nada de lo que tenga que ver con la vida sentimental de la ‘ojiverde’.

“Ya gente no me pongan nada del ampay... No me interesa si es hombre, mujer o transformer, no me interesa, yo soy yo están en el en vivo de Sebastián”, dijo.

¿QUÉ SE VE EN EL ‘AMPAY’?

Andrea San Martín volvió a convertirse en protagonista de un ‘ampay’ de “Amor y Fuego”. La influencer fue captada en apasionados besos con nada menos que Elías Montalvo, exintegrante de “Esto es Guerra”.

Recordemos que luego de su separación de Sebastián Lizarzaburu, Andrea San Martín hizo noticia por tener un corto romance con Francesco Méndez, integrante de la producción del reality de América Televisión.

VIDEO RECOMENDADO

Hernán Barcos tras triunfo en Tarapoto: “Alianza tiene todo en contra”. Video: Ovación.