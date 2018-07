Este martes se emitirá el último capítulo de ‘Ojitos hechiceros ’ , la exitosa producción de Michelle Alexander en la que Melissa Paredes hizo su debut actoral con el personaje de ‘ Estrella ’.

En el capítulo del lunes, se pudo ver cómo una desquiciada ‘Clarisa’ (Maricielo Effio) acabó con la vida de ‘Joao’ (Rodrigo Sánchez Patiño).

En tanto, la salud de ​‘Estrella’ (Melissa Paredes) preocupa a sus familiares luego que la doctora les dijo que debían decidir si la desconectaban de las máquinas que la mantenían con vida.

Y fue justamente Melissa Paredes quien hizo una impactante revelación sobre el final de la historia, que ha tenido en suspenso a los televidentes los últimos días.

“¡Uy, qué miedo! Yo la verdad, cuando leí el final, me puse a llorar, fue horrible. No sé si les va a gustar, pero véanlo, no se la pierdan”, declaró Melissa a América Espectáculos.

“Son muy fuertes las escenas (finales), pero les han gustado al público, a todo el mundo, y yo creo que la intriga está ahí en ¿qué pasará? No sé y tampoco voy a decir”, agregó.

Por su parte, Sebastián Monteghirfo —quien le da vida al ‘Juli’— también se refirió al fin de la historia. “La gente tiene muchísima expectativa y esperamos que nuestras actuaciones están a la altura”, dijo.